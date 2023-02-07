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36 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı! Ekiplere sarılarak ağladı

36 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı! Ekiplere sarılarak ağladı

 HATAy'ın İskenderun ilçesinde bir kişi 36 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılırken, sağ oldukları bilgisi alınan 2 kişiye de ulaşılmaya çalışılıyor.

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 Hatay'ın İskenderun ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sevindirici haberlerde geliyor. Çalışmaların sürdüğü Mustafa Kemal Mahallesinde çöken 5 katlı apartmanın enkazından 36 saat sonra bir kişi sağ olarak çıkarıldı.

Enkazdan çıkarılan şahıs, ekiplere sarılarak göz yaşı döktü. Aynı enkazda sağ olduğu belirlenen iki kişiye ise ulaşılmaya çalışılıyor.

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