Deprem bölgesinde 9 bin Mehmetçik görev yapacak

Deprem bölgesindeki askeri birliklerin vatandaşlara açıldığını duyuran Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bölgede 7 bin 500 Mehmetçik çalışmalarını sürdürmekte, yarın da bin 500 Mehmetçik katılacak." dedi.

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7.7 ile 7.6 büyüklüğünde depremlerde can kayıpları, yaralı sayısı ve yıkılan binalar binleri geçti.

10 şehir, büyük felaketi yaşadı.

Bölgelerde, ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, kahraman Mehmetçik de afet bölgesine intikal etti.

"7 bin 500 Mehmetçik bölgede"

Bölgede çalışmalara değinen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şu ifadeleri kullandı:

Şu ana kadar 2 bin 600 kurtarma personeli ve 78 araç yerine ulaştırılmıştır. Sahada helikopterler ve TİHA’larımız dahil 75 araç var.

Tüm bölgelerde 7 bin 500 Mehmetçik bölgede. Yarın da bin 500 Mehmetçik bölgedeki çalışmalara dahil olacak.

Batıdan toplam 9 komando taburunu bölgeye sevk ediyoruz. Kıbrıs'ta bulunan 4 taburumuz da bölgeye gelecek.

"Askeri birliklerimiz sivil vatandaşlarımıza açık"

Bakan Akar, ayrıca depremzede vatandaşlar için askeri birliklerin açıldığını da belirtti:

Deprem bölgesinde bulunan bütün birlik, karargah ve garnizonlar da tamamen sivil vatandaşlara açılmış durumda.