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Depremzedelerle dalga geçen gencin ifadesi ortaya çıktı

Depremzedelerle dalga geçen gencin ifadesi ortaya çıktı

Enkaz altındaki çocuğu arayıp gülerek dalga geçenler arasında bulunan 18 yaşından küçük şüpheli Mesut B. adliyeye getirildi. Hakimlik sorgusunda annesinin ölümle tehdit edildiği için böyle bir şeyi yapmak zorunda kaldığını söyleyerek “Suçum olduğunu düşünmüyorum” dedi.

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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsılırken, enkaz altında kalan binlerce vatandaşı kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, ‘bu kadar da olmaz' dedirten utanç verici görüntüler ortaya çıktı. Şüphelilerin enkaz altındaki vatandaşları arayarak 'Seni kurtarmaya geliyoruz' diye oyalayıp dalga geçtiği görüntüler büyük tepki topladı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 17 yaşındaki M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli M.B., savcılık sorgusunun ardından “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

"Beni tehdit ettiler"

M.B. hakimlikteki ifadesinde, “Beni tehdit ettikleri için böyle bir eylemi yaptım. Beni discortta yayındayken birisini arayacağını Y. bana söyledi. Bu arayan kişi benimle konuşacaktı. Ben de onun bana söylediklerini söyleyecektim. Bu kişi telefonda bana ‘Islık çalıyorum, orada mısınız’ diye dedirtti. Ben de bunları telefonda söyledim. Arayan kişi ben değilim. Ben sadece bana konuşulanları söyledim, tekrar ettim. Suç kastım yoktur. Böyle bir şey olmasını istemezdim. Suçumun olduğunu düşünmüyorum. Ancak yine de pişmanım” dedi.

Tutuklandı

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli M.B.’nin tutuklanmasına karar verdi.

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