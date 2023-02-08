Bir sporcu daha depremde hayatını kaybetti! Acı haber böyle duyuruldu

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu, Malatya BBSK forması giyen Mehmet Can Ağırbaş’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

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TÜRKiYE Voleybol Federasyonu, Malatya BBSK forması giyen Mehmet Can Ağırbaş’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.



TVF'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Malatya BBSK forması giyen Mehmet Can Ağırbaş’ın hayatını kaybettiğini derin bir acıyla öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, Malatya BBSK ve tüm voleybol camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.