Can kurtarma yarışı! İşte enkazdan sağ çıkarılanlar! 2 aylık bebek 30 saat dayandı...
KAhRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 şehiri yıkıp geçti. Arama kurtarma ekipleri canla başla enkazlarda canlı kurtarmaya çalışıyor. Depremden 30 saat sonra enkaz altından çıkarlan her can, ekiplerin azmini artırıyor... Enkazdan çıkarılanlar ikinci hayatlarına 'merhaba' derken, bazılarının içerde ailesini bırakması yürekleri sızlatıyor...
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin üzerinden 30 saatten fazla zaman geçti. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin yıkıma sebep olduğu 10 ile Türkiye'nin her yerinden sevk edilen arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 30 saat sonra enkaz altından çıkarılan her can, umutları büyütüyor... Kurtarılanlar arasında 2 aylık bir bebek de var...
Hatay’da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, bir kişiyi sağ olarak kurtardı. Büyük Dalyan Mahallesi Merkez Sokak’taki yıkılmış bir binadan İsmail adında, 60’lı yaşlardaki bir kişiyi çıkardı. Hafif yaralı olduğu anlaşılan vatandaş ilk müdahale sonrası sedyeyle ambulansa taşındı.
Dilara 30 saat dayandı...
Bursa'dan deprem bölgesine giden Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 17 yaşındaki Dilara Aktaş’ı depremden 30 saat sonra kurtardı. Dilara'nın ailesinin büyük bölümü enkaz altında...
Umay enkazdan böyle çıktı...
Hatay'da enkaz altında kalan Umay isimli küçük kız İBB ekiplerince enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu o anların videosunu, "Güzel kızım Umay, kurtuluşun bir nebze de olsa içimizi ısıttı. Hatay’daki kurtarma ekiplerimizden güzel haberler geliyor. Takviye ekiplerimiz de yolda" notuyla paylaştı.