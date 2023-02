Can kurtarma yarışı! İşte enkazdan sağ çıkarılanlar! 2 aylık bebek 30 saat dayandı...

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin üzerinden 30 saatten fazla zaman geçti. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin yıkıma sebep olduğu 10 ile Türkiye'nin her yerinden sevk edilen arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 30 saat sonra enkaz altından çıkarılan her can, umutları büyütüyor... Kurtarılanlar arasında 2 aylık bir bebek de var...