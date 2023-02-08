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Ünlü youtuber hayatını riske atıp enkaz altında girmişti! Ağlayarak anlattı

Ünlü youtuber hayatını riske atıp enkaz altında girmişti! Ağlayarak anlattı

Sosyal medyada “Deli Mi Ne?” ismiyle tanınan fenomen Ali Abdüsselam Yılmaz depremden etkilenen Hatay’a gitti. Deprem bölgesinden sık sık sosyal medyaya paylaşım yapan Yılmaz, bölgede yıkılan binaları gösterdi. Bir arkadaşının annesini göçük altından çıkardı.

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YouTube’da ‘Deli Mi Ne?’ isimli kanalıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ali Abdüsselam Yılmaz, Kahramanmaraş merkez üssünde gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki illerden biri olan Hatay’a gitti. Deprem bölgesinden sıklıkla paylaşım yapan fenomen isim depremde yıkılan bir binanın enkazından bir vatandaşı kendi imkanlarıyla çıkardığı anları gösterdi ve gözyaşları içinde bölgenin son durumunu paylaştı.

Hatay’da bir arkadaşının annesini göçük altından çıkarttıklarını belirten fenomen isim tanımadığı bir kadını da kendi hayatını riske atarak enkazdan çıkarttı. Kendi imkanlarıyla yaşlı kadını kurtaran Yılmaz o anları ise, “Sordum çocuğu yokmuş, artık çocuğum sensin" notuyla o anları sosyal medyadan paylaştı.

Gözyaşlarıyla anlattı

Enkazların arasında arabasıyla giderek durumu sosyal medyadan paylaşan Yılmaz gözyaşları içinde yardım istedi. Deprem bölgesindeki insanların daha çok yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten fenomen isim, “Yüz binlerce AFAD çalışanı olsa yine de yeterli olmuş. Bütün binalar çökmüş durumda. Hiçbir tane ayakta kalan bina yok. Yemeğe ihtiyaç var. Su yok. Arabalarına yemek doldurup getirin” dedi.

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