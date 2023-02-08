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Deprem bölgesinde eğitime verilen ara uzatıldı

Deprem bölgesinde eğitime verilen ara uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki 10 ilde eğitim öğretime iki hafta ara verildiğini duyurdu.

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Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya’ya giden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya AFAD Koordinasyon Merkezi’ndeki bilgilendirme toplantısında konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha önceden tüm Türkiye’de okulların 13 Şubat’a kadar kapatıldığını duyurduklarını, deprem bölgesinde de dört ilde iki hafta, diğer altı ilde ise bir hafta eğitime ara verildiğini anımsatarak, alınan kararla deprem bölgesindeki on ilin tamamında eğitim öğretime iki hafta itibariyle ara verildiğini bildirdi.

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