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Ordu'da yangın felaketi! 'Kurtulsun' diye camdan aşağı bırakıldı öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ordu'da yangın felaketi! 'Kurtulsun' diye camdan aşağı bırakıldı öldü

ORDU'da sabaha karşı Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını sararken yangında 1'i bebek 2 çocuk öldü. Dumandan etkilenen 4 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yangın, ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli ailenin kaldığı 4 katlı binanın çatı katından dumanların yükselmeye başladığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Dairede çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, tüm odaları sardı.

Bu esnada evde bulunan ve iddiaya göre ‘kurtulması’ için camdan aşağıya bırakılan Hacide Hamido (7) isimli çocuk hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Bu esnada evde bulunan Muhammed Hamido (2) isimli bebeğin yangın nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

4 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın nedeniyle evde bulunan Bene Hamido, Halid Hamido, Tagrit Hamido ve Rukiye Hamido ise dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre, ısınmak için kullanılan elektrikli sobadan çıktığı ileri sürülen yangın nedeniyle geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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