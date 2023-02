Kahramanmaraş depreminde 3. gün! Haberler peş peşe geliyor

Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Depreme ilişin son dakika haberler birbiri ardına gelirken AFAD ihtiyaç listesini paylaştı. Öte yandan Bakan Yanık, deprem bölgesinde kayıp çocukların olmadığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem başta Malatya, Hatay, Adana, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere 10 ili vurdu. Bölge adeta harabeye dönerken 13.5 milyon insanı doğrudan etkilendi.

Can kaybı an itibarıyla 5 bin 894

Depremin yol açtığı yıkım her geçen gün daha fazla ortaya çıkıyor. Arama kurtarma çalışmalarında güzel haberin yanı sıra can kaybı sayısı ne yazık ki her geçen gün katlanarak artıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde can kaybının kaybının 5 bin 894'e yükseldiğini açıkladı.

04.30 LİMAN YANGINI DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin en büyük 4. limanı olan Hatay'daki İskenderun Limanı'nda çıkan yangın devam ediyor. Söndürme çalışmaları hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Söndürmeye çalışıyoruz ve inşallah söndürüyor olacağız. Deniz Kuvvetleri de dahil tamamen imkanlar seferber edilmiş durumda." dedi.

01.16 AFAD, ÖNCELİKLİ İHTİYAÇ LİSTESİ PAYLAŞTI

00.54 BARAJLARDAKİ DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Adana'da devam eden enkaz kaldırma çalışmalarında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Adana'daki son duruma ve barajlardaki olası hasarlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kirişçşi, "Umutlarımız tükenmiş değil, cabalarımızı son ana kadar sürdürmeye devam ediyor. Diğer şehirlerde duyduğumuz güzel haberler gibi ümit ediyoruz güzel haberleri Adana'dan duyurmuş oluruz. 110 tane barajımız var, şu anda 90'ın üzerinde incelemelerini tamamladık. Deprem dönemlerinde risk var diye özen gösteriyoruz. Sultansuyu Barajı'nın devamında yerleşim yeri olmadığı ve devamında da Karakaya Barajı olduğu için suyu boşaltmaya başladık. Minör denilebilecek barajlarda sızıntı var ama önem arz etmiyor. Doluluk oranı da belirli bir düzeyde." ifadelerini kullandı.

00.42 HATAY HAVALİMANI PİSTİ TAMİR EDİLİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk TV ekranlarında deprem sonrası alt yapı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "Dünyanın en büyük depremlerinden birisinden bahsediyoruz. İnşaatında teknik bir sorun varsa bu araştırılacaktır. Şu an pist tamir ediliyor. Tamirinden sonra hava trafiğine açılacaktır. Bizim sivil araçlarımız ekipmanşrımı kontrol ediyoruz. Kış şartlarında çalışıyoruz. Bir kez daha uyarıyoruz, vatandaşlarımız trafiği sıkıştırmasın. Haberleşme altyapısını yenileme ne durumda haberleşmedeki sıkıntı tamamen elektrik kesintilerinden kaynaklanıyor." dedi.

00.39 BAKAN YANIK'TAN 'KAYIP ÇOCUK' AÇIKLAMASI

Kayıp çocuk iddialarına ilişkin açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Refakatsız çocukların akrabalarının tespiti yapılmadan teslimi söz konusu değil” dedi.

00.37 OLAĞANÜSTÜ HAL KARARI RESMİ GAZETE

10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.