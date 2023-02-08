Depremde ölenlerin cenazeleri sokaklarda! Hastaneler, morglar, spor salonları dolup taştı...

Hastanelerin içi dışı cenaze dolu...

Adıyaman ve Antakya devlet hastanelerinden gelen gelen iki görüntü, hastanelerin içinin ve bahçesinin cenazelerle dolu olduğunu gösterdi. Bazı cenazeler ise yakınları yoksa çıkarıldıkları enkazın yanına bırakılmak zorunda kalınıyor.