Depremde ölenlerin cenazeleri sokaklarda! Hastaneler, morglar, spor salonları dolup taştı...
KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremde ölenlerin sayısı her dakika artarken, yürekleri paramparça eden görüntüler gelmeye başladı. Cenazeler sokaklara enkaz kenarlarına konulmaya başlanırken, spor salonları ve hastanelerin koridorları ve bahçeleri de adeta morga döndü. Adıyaman ve Antakya Devlet Hastanelerinden gelen iki görüntü afetin büyüklüğünü gözler önüne seriyor...
6 Şubat günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı. İki büyük depremde ölenlerin sayısı her dakika artarken, yürekleri paramparça eden görüntüler gelmeye başladı. Spor salonları morga dönüştürüldü. Hastanelerin içi cenazelerle doldu.. Yakını olmayan cenazeler enkazların yanına bırakılmaya başlandı...
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremde ölenlerin sayısı 7 bini aşarken, enkaz altında hala 180 binden fazla canın olduğu belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmaları elde olan imkanlar çerçevesinde sürdürülürken, enkaz altından çıkarılan cenazeler artık sokaklara taşmış durumda...
Depremde hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Kahramanmaraş’ta bir spor salonunda toplandı. Hatay’da hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri hastane bahçesinde bekletiliyor.
Hastanelerin içi dışı cenaze dolu...
Adıyaman ve Antakya devlet hastanelerinden gelen gelen iki görüntü, hastanelerin içinin ve bahçesinin cenazelerle dolu olduğunu gösterdi. Bazı cenazeler ise yakınları yoksa çıkarıldıkları enkazın yanına bırakılmak zorunda kalınıyor.