Gulbrandsen'den TFF'ye tepki: Aklım almıyor! Hala o anları düşünüyorum

Adana Demirspor'un Norveçli golcüsü Gulbrandsen, 10 ilimizi vuran deprem sonrası TFF'nin kararına tepki gösterdi. Gulbrandsen liglerin 1 hafta ertelenmesini az buldu. Gulbrandsen depremde yaşadığı korkuyu anlattı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran depremde Adana'da bulunan Adana Demirsporlu Fredrik Gulbrandsen, o anlarda yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşırken Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.

Norveç'ten TV2'ye konuşan Gulbrandsen, "Federasyon, ligleri 1 hafta tatil etme kararı aldı. '1 hafta!' Bir çok insan depremden dolayı yaşam mücadelesi verirken biz nasıl futbol oynayacağız? Aklım almıyor! Hala travmanın etkisi altındayım. Hala o anları düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Artık sonum geldi"

Gulbrandsen yaşadıklarını da anlatırken, "15. kattaki dairemde uyuyordum. Uyandığımda 'evet, artık sonum geldi' diye düşündüm. Kapıya doğru emeklerken binanın üstüme çökeceğinden emindim. Ancak çok şanslıydım ki sağ kurtulabildim. Birçok insanın neler hissettiğini hayal bile edemiyorum. Kalbim sizlerle." denildi.