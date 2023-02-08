Küçük Naz 36 saat sonra kurtarıldı, kurtarma ekipleri soruya cevap veremedi

Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli depremin ardından 10 il adeta enkaza döndü. Depremin üzerinden 3 gün geçerken, devletin tüm kurumları ve yurdun dört bir yanından gönüllüler de afet bölgesinde bir kişinin daha hayatını kurtarabilmek için zamanla yarışıyor.