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Küçük Naz 36 saat sonra kurtarıldı, kurtarma ekipleri soruya cevap veremedi

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Küçük Naz 36 saat sonra kurtarıldı, kurtarma ekipleri soruya cevap veremedi

Depremde Hatay'da ailesiyle enkaz altında kalan Naz Yaman 36 saat sonra kurtarıldı. Minik Naz enkazdan çıkarıldığı anlarda kurtarma ekiplerine abisini sordu...

Küçük Naz 36 saat sonra kurtarıldı, kurtarma ekipleri soruya cevap veremedi

Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli depremin ardından 10 il adeta enkaza döndü. Depremin üzerinden 3 gün geçerken, devletin tüm kurumları ve yurdun dört bir yanından gönüllüler de afet bölgesinde bir kişinin daha hayatını kurtarabilmek için zamanla yarışıyor.

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Küçük Naz 36 saat sonra kurtarıldı, kurtarma ekipleri soruya cevap veremedi

İstanbul Ataşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince Hatay’ın Odabaşı Mahallesi’nde yoğun çalışması sonucu kurtarılan Naz Yaman adlı küçük kız 36 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

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Küçük Naz 36 saat sonra kurtarıldı, kurtarma ekipleri soruya cevap veremedi

Enkaz altından çıkarılan kız çocuğunun "abimi çıkarmadınız mı daha" sözleri yürekleri sızlattı.

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Küçük Naz 36 saat sonra kurtarıldı, kurtarma ekipleri soruya cevap veremedi

Küçük kız enkazdan çıkarıldıktan sonra ailesini göremeyince ağlamaya başladı.

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