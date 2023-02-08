BIST 4.186
DOLAR 18,83
EURO 20,26
ALTIN 1.140,36
HABER /  GÜNCEL

Kızını sağ gören Melisa'nın babası gözyaşlarına boğuldu

Kızını sağ gören Melisa'nın babası gözyaşlarına boğuldu

Kahramanmaraş'ta yıkılan 7 katlı bir binanın enkazında kalan 20 yaşındaki Melisa, depremden 51 saat sonra sağ olarak çıkartıldı. Eşi ve 2 çocuğunu depremde kaybeden baba ise, kızı Melisa kurtulunca gözyaşlarını tutamadı.

Abone ol

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Hacı Bayram Veli Mahallesi Sait Zarifoğlu Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir bina da yıkıldı.

7 katlı binanın ilk 3 katı çökerken, üzerindeki 4 kat ağır hasar aldı. Depremin ardından arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler, yıkılan binadan şu ana kadar 12 kişiyi sağ kurtarırken, 2 cansız bedene ulaşıldı. Çalışmalar sırasında Çorum İl Emniyet Müdürlüğünden takviye olarak gelen polis ekipleri ses duydu. Ekiplerle birlikte sesin geldiği bölgede çalışma yoğunlaştırıldı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmanın ardından 20 yaşındaki Melisa Andız, enkaz altından yaralı olarak çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Eşi ve 2 çocuğunu aynı enkazda kaybeden baba, kızı Melisa'nın kurtarılma anını umut dolu gözlerle bekledi. Melisa'nın çıkarılmasıyla ambulansa binen baba gözyaşlarını tutamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dries Mertens ve eşinden yardım çalışmalarına destek
Dries Mertens ve eşinden yardım çalışmalarına destek
Aydın'dan görev yaptığı Gaziantep'e döner dönmez depremde hayatını kaybetti
Aydın'dan görev yaptığı Gaziantep'e döner dönmez depremde hayatını kaybetti
Mine Kırıkkanat deprem sonrası imamları hedef aldı Kaç insanı kurtarıp doyurdular
Mine Kırıkkanat deprem sonrası imamları hedef aldı Kaç insanı kurtarıp doyurdular
Skandal deprem tweetini silen Mehmet Metiner: Yardım ekibi gidemiyorsa gariban vali ne yapsın
Skandal deprem tweetini silen Mehmet Metiner: Yardım ekibi gidemiyorsa gariban vali ne yapsın
Deprem sonrası e-Devlet'ten iki yeni hizmet!
Deprem sonrası e-Devlet'ten iki yeni hizmet!
Yunan gazetesinde 'Hepimiz Türküz' karikatürü
Yunan gazetesinde 'Hepimiz Türküz' karikatürü
Enkazdan kurtardıkları yaşlı adama kendi botlarını giydirdi: Sen bizi düşünme. Biz kendimiz giyeriz
Enkazdan kurtardıkları yaşlı adama kendi botlarını giydirdi: Sen bizi düşünme. Biz kendimiz giyeriz
Dev çatlaklar oluşmuştu! Hatay Havalimanı pistinde son durum
Dev çatlaklar oluşmuştu! Hatay Havalimanı pistinde son durum
Haluk Levent isyan etti! "Cep telefonu operatörleri kaç para istiyorsanız vereyim..."
Haluk Levent isyan etti! "Cep telefonu operatörleri kaç para istiyorsanız vereyim..."
Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı: Yardım konvoyları yolda kaldı
Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı: Yardım konvoyları yolda kaldı
Ordu'da yangın felaketi! 'Kurtulsun' diye camdan aşağı bırakıldı öldü
Ordu'da yangın felaketi! 'Kurtulsun' diye camdan aşağı bırakıldı öldü
Deprem bölgesinde eğitime verilen ara uzatıldı
Deprem bölgesinde eğitime verilen ara uzatıldı