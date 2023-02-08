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Enkazın başından bir an olsun ayrılmadı namaz kılıp yakınları için dua ediyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Enkazın başından bir an olsun ayrılmadı namaz kılıp yakınları için dua ediyor

Elbistan’da Ahmet Buday isimli vatandaş yakınlarının bulunduğu enkazın başından bir an olsun ayrılmıyor. Buday, enkazın başında namaz kılarak yakınları için dua ediyor.

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Depremin merkez üssü olan Elbistan’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hala birçok binanın enkazında vatandaşlar bulunuyor. Yakınları ise bir an olsun enkazların başından ayrılmıyor.

Bunlardan biri de Ahmet Buday. Buday’ın enkaz altında 3 yakını bulunuyor. Enkazın başından bir an olsun ayrılmayan Buday ibadetini de yakınlarının bulunduğu enkazın yanında gerçekleştiriyor.

3 yakınının enkazda bulunduğunu belirten Buday “Enkaz altında yeğenim eşi ve çocukları bulunuyor. Bunun dışında komşularımız da enkaz altında. Şu an içeride hala 6 kişi bulunuyor” diye konuştu.

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