Kahramanmaraş'ta umutlu bekleyiş acı ile son buldu! Sinir krizi geçirdiler, yüzünü açıp son kez öptü
Kahramanmaraş'ta ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da umutlu bekleyiş saatler sonra yerini acıya bıraktı. 1,5 yaşındaki Göktuğ ve ailesinden kahreden haber geldi. Göktuğ bebek, annesi ve anneannesinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Baba ise yaralı olarak çıkarılıp hastanede tedavi altına alındı.
Kahramanmaraş’ta ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesinden bu sefer acı haber geldi.
İlçede depremin en çok etkilediği yerlerden biri de Malatya Caddesi oldu. 6 katlı binanın enkazında bulunan 1,5 yaşındaki Göktuğ bebek ve ailesini çıkarmak için ekipler büyük çaba harcadı.
Saatlerce süren arama kurtarma çalışmalarının ardından ilk olarak enkazdan baba yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine ekiplerin umudu daha da arttı.
Yapılan çalışmaların ardından ise ekipler enkazın başında bekleyen yakınlarına bu sefer acı haberi verdi.