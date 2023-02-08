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Kahramanmaraş'taki deprem sonrası DSÖ, 3. Seviye Acil Durum ilan etti

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası DSÖ, 3. Seviye Acil Durum ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, dün DSÖ'nün Türkiye ve Suriye´nin kuzeybatı bölgelerinde etkili olan iki büyük deprem sonrasında en yüksek seviye olan '3. Seviye Acil Durum' ilan ettiklerini duyurdu.

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Türkiye'yi yıkan Kahramanmaraş'taki deprem felaketine uluslararası destek ve yardım mesajları gelmeye devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, açıklamasında “Kendi hayatları tehlikedeyken müdahale eden Gaziantep'teki saha ofisimizdeki DSÖ personeli de dahil olmak üzere ilk müdahale ekiplerini takdir ve takdirle karşılıyorum” dedi.

Kluge, DSÖ Avrupa’nın ekiplerinin Gaziantep, Anlara ve İstanbul’da faaliyet gösterdiğini belirterek “Hayat kurtarmak için dikkate değer bir müdahale operasyonu başlatan Türk yetkililerini takdir ediyorum. Muazzam bir dayanışma gösteren Üye Devletlere teşekkür ederim. Uluslararası toplumu desteğini artırmaya devam etmeye, Türkiye Hükümeti ve DSÖ ile tam koordinasyon sağlamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

En yüksek acil durum

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 3. Seviye Acil Durumu, en yüksek acil durum olarak değerlendirilmektedir ve DSÖ’nün kurum çapındaki varlıkların seferber edilmesi anlamına gelmektedir.

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