BIST 4.186
DOLAR 18,83
EURO 20,26
ALTIN 1.140,54
HABER /  GÜNCEL

Enkazdaki 5 yaşındaki Yağmur kahretti: Ellerim bembeyaz oldu, çok üşüyorum baba

Enkazdaki 5 yaşındaki Yağmur kahretti: Ellerim bembeyaz oldu, çok üşüyorum baba

Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur'un sözleri milyonları ağlattı. Kurtarılmayı bekleyen küçük kız babasına, "Ellerim bembeyaz oldu, çok üşüyorum baba" dedi.

Abone ol

Kurtarma ekipleri 10 ildeki enkaz alanlarında seferber olmuş durumda. Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur, kurtarma ekiplerince yaşam üçgeninden çıkarıldı. Babasının başında sürekli moral verdiği küçük Yağmur, “Çok üşüyorum baba” demesiyle izleyenlerin yüreğini burktu.

”Anneanneme gitmek istiyorum, ellerim bembeyaz oldu”

”Anneanneme gitmek istiyorum, ellerim bembeyaz oldu” baba diyen Yağmur’a yanıbaşındaki babası destek verdi. Babası, “Deliği açtılar, yaklaştılar sana Yağmur, koltuğun oradalar. Deldiler. Sana soğuk gelmesin diye rüzgarı kesiyorum” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve kurtarma ekiplerince çıkarılan Yağmur’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Depremzedelere yardım götüren 5 çocuk babası hayatını kaybetti
Depremzedelere yardım götüren 5 çocuk babası hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'taki deprem sonrası DSÖ, 3. Seviye Acil Durum ilan etti
Kahramanmaraş'taki deprem sonrası DSÖ, 3. Seviye Acil Durum ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gitti
İstanbul Valiliği gemi ile 245 ağır iş makinesi gönderdi
İstanbul Valiliği gemi ile 245 ağır iş makinesi gönderdi
Fuat Oktay ve Bakanlardan afet bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama
Fuat Oktay ve Bakanlardan afet bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama
Kahramanmaraş depreminde 3. gün! Ölü sayısı çok hızlı yükseliyor...
Kahramanmaraş depreminde 3. gün! Ölü sayısı çok hızlı yükseliyor...
Enkazın başından bir an olsun ayrılmadı namaz kılıp yakınları için dua ediyor
Enkazın başından bir an olsun ayrılmadı namaz kılıp yakınları için dua ediyor
SGK'dan deprem bölgesi için flaş ilaç kararı
SGK'dan deprem bölgesi için flaş ilaç kararı
Borsa İstanbul çakıldı 2 kez devre kesici çalıştı işlemler durduruldu! Özgür Demirtaş isyan etti
Borsa İstanbul çakıldı 2 kez devre kesici çalıştı işlemler durduruldu! Özgür Demirtaş isyan etti
Hatay Belediye Başkanı'ndan canlı yayında en acı itiraf! Ancak yüzde 2-3'üne ulaştık
Hatay Belediye Başkanı'ndan canlı yayında en acı itiraf! Ancak yüzde 2-3'üne ulaştık
Gulbrandsen'den TFF'ye tepki: Aklım almıyor! Hala o anları düşünüyorum
Gulbrandsen'den TFF'ye tepki: Aklım almıyor! Hala o anları düşünüyorum
Maraş'ta otel enkazından 52 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı
Maraş'ta otel enkazından 52 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı