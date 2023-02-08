İskenderun Limanı'ndaki yangında son durum ne?

Denizcilik Genel Müdürlüğü, İskenderun Limanı'ndaki yangının denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alındığını duyurdu.

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Denizcilik Genel Müdürlüğü yaşanan deprem felaketi sonrası İskenderun Limanı'nda başlayan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İskenderun limanındaki yangın; denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştır. Bu limanda gemi elleçleme hizmetleri verilememekte olup bekleyen gemiler diğer tesislere yönelmelidir. Körfezdeki diğer liman tesislerinde operasyonlar için engel bulunmamaktadır.”