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İskenderun Limanı'ndaki yangında son durum ne?

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İskenderun Limanı'ndaki yangında son durum ne?

Denizcilik Genel Müdürlüğü, İskenderun Limanı'ndaki yangının denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alındığını duyurdu.

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Denizcilik Genel Müdürlüğü yaşanan deprem felaketi sonrası İskenderun Limanı'nda başlayan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İskenderun limanındaki yangın; denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştır. Bu limanda gemi elleçleme hizmetleri verilememekte olup bekleyen gemiler diğer tesislere yönelmelidir. Körfezdeki diğer liman tesislerinde operasyonlar için engel bulunmamaktadır.”

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