Otomobil satışlarında 'deprem' detayı! Acil satılık deprem bölgesine gidiyorum

Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. Merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki büyük deprem 10 ilde yıkımlara neden oldu. Çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce kişi enkaz altında kaldı. Ekiplerin bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Türkiye bölgeye yardım için adeta seferber oldu.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası otomobil satışlarındaki ilanlar dikkat çekti. Bazı ilanlarda "Deprem sebebi ile aracım acilen satılık", "Deprem bölgesine yardım için tekliflere açığım", "20 bin TL'si deprem bölgesine" başlıklarının olduğu görüldü.

İlan sayfalarında deprem detayı

Depremin yaraları hızla sarılmaya çalışılırken, otomobil satış sitesindeki ilanlar dikkat çekti.

"Deprem sebebi ile acilen satılık"

Bazı araç satış ilanlarında "Deprem sebebi ile aracım acilen satılık", "Deprem bölgesine yardım için tekliflere açığım", "20 bin TL'si deprem bölgesine", "Deprem bölgesine gidiyorum, mesaj atarsanız dönüş sağlarım", "Deprem nedeniyle satışı durdurulmuştur" başlıklarının olduğu görüldü.