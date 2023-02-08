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Kılıçdaroğlu: Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız, gelsinler tutuklasınlar

Kılıçdaroğlu: Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız, gelsinler tutuklasınlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremzedelere yapılan yardımla ilgili hükümetin organizasyonnu eleştirerek, “Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız. Gelsinler tutuklasınlar" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yardım videosuyla “Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız. Gelsinler tutuklasınlar” mesajını paylaştı.

Kılıçdaroğlu bir önceki paylaşımında CHP'li belediyelere karşı 'siyasi bir tavır' olduğunu iddia etmişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yardım videosunu, “Tüm İzmir'in kalbi sizlerle. İlk andan itibaren yardım çağrılarımıza sessiz kalmayan, bu koca depoyu dolduran İzmirlilere gönülden teşekkür ediyorum.  Desteklerinizi http://umuthareketi.izmir.bel.tr, http://birkirabiryuva.org Gaziemir Fuar İzmir, Kültürpark ve APİKAM'a iletebilirsiniz.” ifadesiyle paylaşmıştı.

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