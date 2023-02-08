'Deprem değil, Allah öldürür' dedi, Prof. Dr. Ali İhsan Göker hakkında soruşturma açıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler sonrası paylaşımlar yapan Prof. Dr. Ali İhsan Göker hakkında idari soruşturma açıldı.

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker, Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan 2 büyük depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Prof. Dr. Göker, “Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni. Depremde ölenler aynı anda Mars'ta bile olsalar yine öleceklerdi. Ölüm mekana değil zamana bağlıdır.” dedi.

Karar kamuoyuna duyurulacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nce Prof. Dr. Göker hakkında paylaşımları nedeniyle idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Fen Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamalarından dolayı idari soruşturma açılmıştır. Soruşturma sonucunda verilecek karar kamuoyu ile paylaşılacaktır.” denildi.

"Ölen öldü..."

Profesör paylaşımın devamında 'Ölen öldü. Tahmini olarak 250-300 bin kişi kış günü evsiz kalmış durumda. Bu kadar insan nerede barınacak? Şu an önümüzdeki en önemli soru bu" ifadelerine yer verdi ardından sözlerini şöyle sürdürdü: