BIST 4.186
DOLAR 18,83
EURO 20,24
ALTIN 1.139,28
HABER /  GÜNCEL

Japon Profesör Shinji'ye göre, Türkiye'deki deprem dünyanın en büyük 'kara depremlerinden' biri

Japon Profesör Shinji'ye göre, Türkiye'deki deprem dünyanın en büyük 'kara depremlerinden' biri

Japon deprem uzmanı Profesör Shinji Toda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu söyledi.

Abone ol

Tohoku Üniversitesindeki Uluslararası Afet Bilimi Araştırma Enstitüsü Profesörü Shinji, Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin Japonya'nın Asahi Shimbun gazetesine konuştu.

Shinji, Türkiye'deki sarsıntıların, dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu belirterek "Beklenmedik büyük bir depremdi." ifadesini kullandı.

Doğu Anadolu Fay Hattı'nın, Arap Levhası ile Anadolu Levhası arasındaki sınırda yer aldığına işaret eden Shinji, "depremin büyüklüğüne ek olarak, merkez üssünün yüzeye yakınlığının da büyük hasara neden olduğunu" kaydetti.

Shinji, depremin "enerji miktarının", "1995 Büyük Hanshin-Awaji Depremi ve 2016 Kumamoto Depremi'nin on katından fazla" olduğunu vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu: Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız, gelsinler tutuklasınlar
Kılıçdaroğlu: Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız, gelsinler tutuklasınlar
Deprem felaketinde can kurtarma yarışı varken İBB'ye yeni müfettiş gönderildi
Deprem felaketinde can kurtarma yarışı varken İBB'ye yeni müfettiş gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde
Alman yerbilimcileri açıkça uyardı! Tehlike geçmedi yeni depremlere gebe
Alman yerbilimcileri açıkça uyardı! Tehlike geçmedi yeni depremlere gebe
Konyaspor depremzedeleri stadyumda ağırlayacak
Konyaspor depremzedeleri stadyumda ağırlayacak
Şanlıurfa'da Bakan Nureddin Nebati'den deprem açıklaması
Şanlıurfa'da Bakan Nureddin Nebati'den deprem açıklaması
'Deprem değil, Allah öldürür' dedi, Prof. Dr. Ali İhsan Göker hakkında soruşturma açıldı
'Deprem değil, Allah öldürür' dedi, Prof. Dr. Ali İhsan Göker hakkında soruşturma açıldı
İskenderun Limanı'ndaki yangında son durum ne?
İskenderun Limanı'ndaki yangında son durum ne?
Mansur Yavaş duyurdu! Hatay Havalimanı'nı en kısa sürede yeniden açacağız
Mansur Yavaş duyurdu! Hatay Havalimanı'nı en kısa sürede yeniden açacağız
Otomobil satışlarında 'deprem' detayı! Acil satılık deprem bölgesine gidiyorum
Otomobil satışlarında 'deprem' detayı! Acil satılık deprem bölgesine gidiyorum
Maraş depremini önceden bildi İstanbul'a uyarı yaptı! Prof. Naci Görür tehlikeli yılı açıkladı
Maraş depremini önceden bildi İstanbul'a uyarı yaptı! Prof. Naci Görür tehlikeli yılı açıkladı
Enkazdaki 5 yaşındaki Yağmur kahretti: Ellerim bembeyaz oldu, çok üşüyorum baba
Enkazdaki 5 yaşındaki Yağmur kahretti: Ellerim bembeyaz oldu, çok üşüyorum baba