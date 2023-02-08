54 saat sonra kurtarılan engelli kız ekiplere öyle bir şey söyledi ki...
Hatay’da depremde yıkılan binada göçük altında kalan engelli kız 54 saat sonra kendisine ulaşan İstanbul Esenyurt Belediyesi arama kurtarma ekiplerine, “Gelmeyeceğim uyuyacağım” dedi.Abone ol
Esenyurt Belediyesi’ne bağlı Arama Kurtarma Ekipleri bölgedeki çalışmalarında 40 canlı kişiyi göçükten çıkardı.
Enkaz altında kendisine ulaşılan 5 kişilik Suriyeli ailenin bireyi 16 yaşındaki engelli Fatma ise ekiplere, “Gelmeyeceğim uyuyacağım” dedi.
Sağlıklı şekilde enkazdan çıkarılan Fatma ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kızın babası, annesi bir kardeşinin ise öldüğü öğrenildi.