BIST 4.186
DOLAR 18,83
EURO 20,24
ALTIN 1.138,52
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Apple ve Google'dan Türkiye'ye destek

Apple ve Google'dan Türkiye'ye destek

Depremlerin ardından Apple ve Google, Türkiye ve Suriye'ye yaraların sarılması için yardım yapacaklarını açıkladı.

Abone ol

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Apple ve Google'dan da Türkiye'ye destek mesajları geldi.

Apple CEO'su Tim Cook sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taziye dileklerini ileterek, "Türkiye ve Suriye halkına ve yıkıcı depremlerden etkilenen herkese başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Apple, yardım ve kurtarma çalışmalarına bağışta bulunacak" dedi.

Google'ın çatı şirketi Alphabet CEO'su Sundar Pichai ise "Türkiye'de ve Suriye'de meydana gelen depremlerin ardından yıkıcı kayıplar yaşayan herkesin acısını paylaşıyoruz. Süreçle ilgili acil durum bilgilerini sağlamak için SOS uyarılarını etkinleştirdik ve @Googleorg ile Google çalışanları yardım ve kurtarma çalışmalarına destek verecek" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yıldız Holding’den deprem bölgesine büyük yardım: 175 milyon TL'yi aştı
Yıldız Holding’den deprem bölgesine büyük yardım: 175 milyon TL'yi aştı
Polonyalı arama-kurtarma ekibi gönüllerde taht kurtardı şu ana kadar
Polonyalı arama-kurtarma ekibi gönüllerde taht kurtardı şu ana kadar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 10 ilimizde 77 Sahra Hastanesi kurduk.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 10 ilimizde 77 Sahra Hastanesi kurduk.
Kahramanmaraş’ta bir genç kız daha kurtarıldı
Kahramanmaraş’ta bir genç kız daha kurtarıldı
54 saat sonra kurtarılan engelli kız ekiplere öyle bir şey söyledi ki...
54 saat sonra kurtarılan engelli kız ekiplere öyle bir şey söyledi ki...
Depremde yıkılan binaların içinde kurtarılmayı beklediler
Depremde yıkılan binaların içinde kurtarılmayı beklediler
Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin cansız bedenine ulaşıldı
Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin cansız bedenine ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesinde flaş mesajlar! Ölü sayısı arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesinde flaş mesajlar! Ölü sayısı arttı
Japon Profesör Shinji'ye göre, Türkiye'deki deprem dünyanın en büyük 'kara depremlerinden' biri
Japon Profesör Shinji'ye göre, Türkiye'deki deprem dünyanın en büyük 'kara depremlerinden' biri
Kılıçdaroğlu: Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız, gelsinler tutuklasınlar
Kılıçdaroğlu: Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız, gelsinler tutuklasınlar
Deprem felaketinde can kurtarma yarışı varken İBB'ye yeni müfettiş gönderildi
Deprem felaketinde can kurtarma yarışı varken İBB'ye yeni müfettiş gönderildi
Alman yerbilimcileri açıkça uyardı! Tehlike geçmedi yeni depremlere gebe
Alman yerbilimcileri açıkça uyardı! Tehlike geçmedi yeni depremlere gebe