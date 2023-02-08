Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 10 ilimizde 77 Sahra Hastanesi kurduk.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen 10 ilde 77 sahra hastanesi kurulduğunu açıkladı..

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde zarar gören 10 şehirde 77 adet sahra hastanesi kurulduğunu açıkladı. Twitter hesabından o sahra hastanesinin videosunu paylaşan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı.

"10 ilimizde 77 SAHRA HASTANESİ kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor."