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Bozdağ talimat vermişti! Kahramanmaraş'a 53 savcı görevlendirildi

Bozdağ talimat vermişti! Kahramanmaraş'a 53 savcı görevlendirildi

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, HSK başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş'a 30 ilave savcı görevlendirildi. Kahramanmaraş'taki ilave görevlendirilen savcı sayısı 53'e çıktı.

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Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ talimatıyla Kahramanmaraş’a 30 ilave savcı görevlendirildi.

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş'a 30 ilave savcı görevlendirdi.

Kahramanmaraş'taki ilave görevlendirilen savcı sayısı 53'e çıktı. HSK Adıyaman 22 ve Hatay'da 21 olmak ilave savcı görevlendirmişti.

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