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Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı tutuklandı

Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in katil zanlısı Eray Özyağcı "tasarlayarak kasten öldürme suçundan" tutuklandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Özyağcı, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Zanlı, soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcı vekiline ifade verdi. Özyağcı tutuklandı.

Ankara'da 30 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ateş'in katil zanlısı Özyağcı, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 6 Şubat'ta hudut birlikleri tarafından yakalanmıştı. Özyağcı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince askeri birlikten teslim alınarak Ankara'ya getirilmişti.

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