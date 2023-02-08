Kılıçdaroğlu 'gelsinler tutuklasınlar' demişti deprem paylaşımında işin aslı ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası zarar gören Hatay Havalimanı'nın onarımını İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA üstlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Havalimanı'nın ABB tarafından onarıldığını paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP liderini yalanladı.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin meydana getirdiği yıkımın yaraları sarılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye personelinin depremde zarar görerek kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nın pistini onardıklarını Twitter hesabında yaptığı paylaşımla bildirdi. Fotoğraflar da paylaşan Yavaş'ın tweetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu alıntıladı.

Kılıçdaroğlu "Havalimanını onarıyoruz" dedi

Daha önceki felaketlerde belediyelerin kendi başlarına yardım toplamalarının yasaklanmasına atıf yapan CHP Lideri, "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar" ifadelerini kullandı.

ABB ekipleri moloz toplamış

Daha sonra ise İGA (İstanbul Grand Airport) tarafından yapılan bir paylaşımda söz konusu onarımın ABB tarafından değil İGA tarafından yapıldığı ortaya çıktı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu bir de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yalanladı.

Karaismailoğlu: Kaale almayınız

Sosyal medya hesabından paylaşımdan bulunan Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi: "Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan bilgisiz @kilicdarogluk 'nu kaale almayınız."