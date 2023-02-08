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Enkaz altında hamile kadınla 1 yaşındaki kızı çıkarıldı! Enkaz altında bebeğini emzirmiş

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Enkaz altında hamile kadınla 1 yaşındaki kızı çıkarıldı! Enkaz altında bebeğini emzirmiş

Kahramanmaraş'ta 1 yaşındaki Masal bebek ve hamile annesi, 56 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Annesinin, Masal'ı emzirerek hayatta kalmasını sağladığı belirtildi.

Enkaz altında hamile kadınla 1 yaşındaki kızı çıkarıldı! Enkaz altında bebeğini emzirmiş

 Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından Hatay’da 1,5 yaşında Masal bebek 44 saatlik bir aranın ardından kurtarıldı.
25 kişi sağ olarak çıkarıldı

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Enkaz altında hamile kadınla 1 yaşındaki kızı çıkarıldı! Enkaz altında bebeğini emzirmiş

Muğla’dan bölgeye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye erleri şu ana kadar 25 kişiye ulaşarak enkazların arasından canlı olarak çıkarmayı başardı. 

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Enkaz altında hamile kadınla 1 yaşındaki kızı çıkarıldı! Enkaz altında bebeğini emzirmiş

Müdahaleye en çok ihtiyaç duyulan Hatay’da çalışmalarını sürdüren ekipler son olarak 1,5 yaşındaki Masal bebeği enkazın arasından sağ olarak kurtardı.

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Enkaz altında hamile kadınla 1 yaşındaki kızı çıkarıldı! Enkaz altında bebeğini emzirmiş

Depremin üzerinden 44 saat geçmesine rağmen hayatta kalan ve ekiplerin dikkati sayesinde kurtarılan Masal bebek sağlık ekiplerine teslim edildi. Masal bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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