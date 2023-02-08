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Aile Bakanlığı'ndan deprem bölgesinde bulunan çocuklarla ilgili açıklama

Aile Bakanlığı'ndan deprem bölgesinde bulunan çocuklarla ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesinde yapılan arama-kurtarma çalışmalarında bulunan çocuklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Deprem nedeniyle çocuklarımıza koruyu aile olmak isteyen vatandaşlarımız için aşağıdaki duyurunun yapılması gereği duyulmuştur.

Aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız ilk olarak Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımıza alınmakla güvenli şekilde bakımları sağlanmakta ve ailelerine ulaşma çalışmaları yapılmaktadır.

Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumları meslek elemanlarımız tarafından titizlikle değerlendirmekte, sırada bulunan ve mevcut koruyucu ailelerimizin yanlarına yerleştirme işlemleri sürdürülmektedir.

Yeni başvuruda bulunacak koruyu aile adaylarımız e-Devlet üzerinden veya deprem bölgesinin dışında ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimize şahsen başvurabilirler.

Vatandaşlarımıza çocuklarımız için koruyucu aile olma talepleri konusunda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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