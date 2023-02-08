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İYİ Parti lideri Meral Akşener acı haberi duyurdu

İYİ Parti lideri Meral Akşener acı haberi duyurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyarbakır Kadın Politikaları Başkanı Yıldız Çetinkaya, eşi ve iki çocuğunun enkaz altında hayatlarını kaybettiğini duyurdu.

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Depremin üzerinden saatler geçerken umutlar da yavaş yavaş tükenmeye başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aldığı haberle yıkıldı. Akşener sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Değerli dava arkadaşım, Diyarbakır Kadın Politikaları Başkanımız Yıldız Çetinkaya'nın, eşinin ve iki evladının enkaz altında hayatlarını kaybettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

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