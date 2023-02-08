İYİ Parti lideri Meral Akşener acı haberi duyurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyarbakır Kadın Politikaları Başkanı Yıldız Çetinkaya, eşi ve iki çocuğunun enkaz altında hayatlarını kaybettiğini duyurdu.

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Depremin üzerinden saatler geçerken umutlar da yavaş yavaş tükenmeye başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aldığı haberle yıkıldı. Akşener sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Değerli dava arkadaşım, Diyarbakır Kadın Politikaları Başkanımız Yıldız Çetinkaya'nın, eşinin ve iki evladının enkaz altında hayatlarını kaybettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendim.