Enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın röportajı gündemde: Belki büyümeyeceğim

Yayınladığı yemek tarifi videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Hatay'da yaşayan 20 yaşındaki fenomen Taha Duymaz da ailesiyle göçük altında kaldı. Hala bir haber alınamayan Taha Duymaz'ın verdiği bir röportajdaki sözleri yeniden gündem oldu.

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Kısıtlı imkanlarıyla köy evinde yapıp, sosyal medyada paylaştığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından enkaz altında kaldı. Deprem gecesi Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan halasının evinde kalan fenomen için kardeşi Semiha Duymaz, ilk andan itibaren yardım çağrılarını sürdürüyor. Umutlu bekleyişin sürdüğü Taha'nın, Aralık 2022'de "Belki büyümeyeceğim" dediği röportaj sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi. Saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Yayınladığı yemek tarifi videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Hatay'da yaşayan 20 yaşındaki fenomen Taha Duymaz da ailesiyle göçük altında kaldı. Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı art arda yaptığı paylaşımlar ile kardeşi Taha ve ailesinin göçük altında kaldığını duyurup, yardım istedi: Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun.

"Taha ve Umut, dün gece halamla eniştemin evlerindeydi. Göçük altında kalmışlar. Lütfen dua edin. İnanıyorum iyi haber gelecek" diyen Semiha Duymaz, son olarak Taha'nın bulunduğu binaya Dokuz Eylül Üniversitesi personelinin ulaştığını ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü belitti.

Taha Duymaz'ın, deprem felaketinden yaklaşık iki ay önce Armağan Çağlayan'a verdiği röportaj viral oldu. Youtube'da yayınlanan 'Gör Beni' serisine katılan fenomen, hakkında merak edilenleri anlatmıştı.

Yemek videolarıyla fenomen haline gelen Taha Duymaz, sunucu Armağan Çağlayan'ın YouTube paylaşımlarından para kazanıp kazanmadığını sorması üzerine, "Çok şükür kazanıyorum ama hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Yetmiyor! Yemek malzemesine 400-500 TL veriyorum. Reklamdan kazancım da 3-4 bin TL. Zaten sosyal medyada 'imkansızlıklar içinde yemek yapan' olarak tanındım. Elimde ne malzeme varsa onunla tarif veriyorum. İnsanlar 'Artık para kazanmaya başladın, güzel şeyler üret' demeye başladı. Olsa zaten üretiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Maddi imkansızlıklar sebebiyle ilkokul 4'üncü sınıfa kadar okuduğunu, psikolojik rahatsızlığından dolayı 18 yaşına kadar köyden dışarı çıkmadığını söyleyen 19 yaşındaki Duymaz, "Bu kadar maddi imkansızlıklar içinde o estetikleri nasıl yaptırdınız?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Acaba söylemem doğru olur mu?

Bir arkadaşım vardı. Kendisi ünlü, ismini verip vermemekte kararsız kaldım. O aradı, 'Geçen story atmıştın, burnundan dolayı nefes alamıyordun' dedi. 'İstersen arkadaşım hem estetik yapabilir, hem de burundaki eti alabilir' dedi. 'Çok sevinirim' dedim. Zaten zor durumdayım. Düşünüyorum o kadar para biriktirip, burun estetiğine vereceğim! Sağ olsun o abi burnumu yaptırdı.

Kocaman bir burnum vardı

Taha, "Kulağımı da yaptırdım, aynı hoca yaptı. Yalan söylemek istemiyorum, para vermedim. Reklamdan ziyade doktorla aramdaki samimiyetten kaynaklı. Yine de ben onu paylaştım. Çünkü burnumdan çok memnun kaldım. Eskisinden daha güzel nefes alabiliyorum ve kocaman bir burnum vardı. Allah affetsin, kötüydü yani. Şimdi mutluyum. Sokakta yürüyordum, sırf burnum gözükmesin diye burnumu kaşıyormuş gibi yapıyordum. AVM'lerde, kafelerde koltukta duvara karşı oturuyordum. Psikolojimi bozuyordu" açıklamasını yapmıştı.

Ailesinden habersiz şekilde estetik yaptıran, hastanede olmasına rağmen annesine arkadaşıyla birlikte kafede olduğunu söyleyen Taha, ameliyatın ardından durumu öğrenen babasının kendisine çok kızdığını da itiraf etmişti.

Taha Duymaz, değişimiyle ilgilli hakkındaki eleştirilere dair şöyle konuşmuştu:

Hayat benim hayatım, bir gün ölüp gideceğim. Ne zaman öleceğim belli değil. Belki büyümeyeceğim, belki 19, 20, 25 yaşında öleceğim. Yaptırayım da mutlu mutlu gideyim. Haksız mıyım? Kimse karışsın istemiyorum. İnsanların hayatına bu kadar karışmaktan vazgeçsinler. İnsanların kendi hayatı, nasıl mutluysa öyle yaşıyor. Karışmayın! Yıl 2022, 2023'e giriyoruz. Kimse kimsenin istediği şekilde hareket etmek zorunda değil. Sosyal medyada 'Samimiyetin gitti' şeklinde yorumlar yapılıyor. Estetik yaptırmak ile samimiyetin hiçbir alakası yok. Karakter meselesi, insanın karakteri değişmesin. İsteyen istediğini yaptırsın. Kim nasıl mutluysa öyle yaşasın. Hepimizin ömrü kelebek gibi, gelip geçiyor.

Belki büyümeyeceğim, belki 19, 20, 25 yaşında öleceğim. Yaptırayım da mutlu mutlu gideyim. Haksız mıyım?

Taha Duymaz kimdir?

Taha Duymaz, 1 Eylül 2003 tarihinde Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. Aşçı olmayı hayal ettiğini söyleyen Taha Duymaz, Youtube'da yayımladığı, evinin mutfağında çektiği yemek videolarıyla binlerce insan tarafından tanındı.