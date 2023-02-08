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Deprem enkazından yakınının cansız bedeni çıkarıldı! Genç kadın görünce bayıldı

Deprem enkazından yakınının cansız bedeni çıkarıldı! Genç kadın görünce bayıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Malatya’da bir binanın enkazından yakınının cenazesi çıkarılan genç kadın bayıldı.

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Son verilere göre Malatya’da 502’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların altında kalan vatandaşlara ulaşılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kent merkezi Sivas Caddesi’nde yan yana bulunan 6 katlı iki apartmanda çok sayıda vatandaşın cansız bedenine ulaşılırken, enkaz altında kalanların yakınlarının ise bölgedeki umutlu bekleyişi ise sürüyor. Son olarak 16.30 sıralarında bir kişinin daha cenazesinin çıkarıldığı enkazda yakının cenazesini gören genç bir kadın ise bayıldı.

Genç kadına sağlık ekipleri ambulansta müdahale ederken ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

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