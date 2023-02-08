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Antalya'ya getirildiler! Depremzede annesini görünce kendini tutamadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'ya getirildiler! Depremzede annesini görünce kendini tutamadı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında evleri hasar gören 312 kişi, özel uçakla Antalya'ya getirildi. Depremzedeler, havalimanı çıkışında yakınları tarafından gözyaşları arasında karşılandı. Bir kadının annesine sarılarak gözyaşları içerisinde, "Annem benim annem" demesi adeta yürekleri burktu.

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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da yaralılar ve depremde evsiz kalıp konaklama sorunu yaşayan vatandaşlar için çalışmalar süratle devam ediyor.

Bu çerçevede deprem bölgesinden Antalya’da bulunan otellere gelmek isteyen 312 vatandaş için Gaziantep’ten özel uçak havalandı. Yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğun ardından depremzedeleri taşıyan uçak, Antalya Havalimanına iniş yaptı.

Depremzedelerden bazıları havalimanı çıkışında yakınları tarafından gözyaşları arasında karşılandı. 3 aylık bebeğine kavuşan bir trafik polisi de duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

"Annem benim annem" diyerek yürekleri burktu

Malatya’dan gelen annesi Gürcü Kalkan’ı karşılayan Nevin Duran’ın, uzun sure annesine sarılarak gözyaşları arasında, "Annem benim annem, çok korktum" demesi adeta yürekleri dağladı. Depremde evi hasar gören Gürcü Kalkan, "Biz ölmedik, psikolojimiz öldü. Malatya yerle bir oldu. Binamızda hasar oluştu. Kızım ve oğlum burada bulunuyor. Sevdiklerimiz orada kaldı, çocuklarım orada kaldı. 60 yıllık emeğim yerle bir oldu" dedi. Kızı Nevin Duran ise, "Keşke herkes çıkabilseydi, kime sevinip kime üzüleceğiz. Çok kötü bir durum" diye konuştu.

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