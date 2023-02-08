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Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan görüntü! O ilimizde deniz 25 metre çekildi

Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan görüntü! O ilimizde deniz 25 metre çekildi

İZMİR’in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi’nde deniz, bazı bölgelerde yaklaşık 25 metre çekildi. Vatandaşlar Türkiye'de yaşanan depremlerden sonra tedirgin olduklarını açıkladı.

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Edinilen bilgiye göre, Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi’nde deniz, bazı bölgelerde yaklaşık 25 metre çekildi. Çekilen denizin üzerinde adacıklar oluştu, iskeleler karada kaldı. Deniz kenarındaki tesisler denizden uzaklaştı.

Korkutan görüntü
Panik yaşayan Sığacıklı vatandaşlar, 30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir depremi ile tsunami felaketini yaşadıklarını ve o günleri dün gibi hatırladıklarını belirtirken, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem felaketinden sonra denizde yaşanan çekilmeden korktuklarını söyledi. (İHA)

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