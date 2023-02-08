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Borsa İstanbul'dan yeni karar: 5 iş günü kapatıldı, tüm işlemler iptal edildi

Borsa İstanbul'dan yeni karar: 5 iş günü kapatıldı, tüm işlemler iptal edildi

Borsa İstanbul'dan gelen son dakika bilgisine göre; 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren 5 iş günü süreyle kapalı kalacak ve 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemler iptal edilecek.

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Borsa İstanbul'da yapılan açıklamada, "Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 iş günü kapatılmasına ve bugünkü işlemlerin iptaline karar verildi." denildi.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,24 puan ve yüzde 0,52 değer kaybederek 4.482,11 puana indi. Kayıplarını artıran endekste düşüş yüzde 5'i bulunca saat 10.12'de devre kesici uygulandı.

İşlemlerin 10.42'de başlaması sonrasında düşüş bu kez yüzde 7'yi aşıp endeks 4 bin 186 puana gerileyince devre kesici ikinci kez devreye girdi.

Borsa 5 gün kapalı kalacak ve bugünkü işlemler iptal edilecek
Daha sonra yapılan açıklamayla işlemlerin durdurulduğu belirtildi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." denildi. 

Borsa, 14 Şubat akşamına kadar kapalı kalacak. Bugünkü işlemlerin iptal edilmesine karar verildi.

Devre kesice ne zaman devreye giriyor?
Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.​​​

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dün düşük işlem hacminin gerçekleştiği Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 8,62 değer kaybıyla 4.505,34 puandan tamamlamıştı.

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