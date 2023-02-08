Kahramanmaraş'ta hafızlık medresesi çöktü! En az 18 çocuğun hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalanları kurtarma çalışması sürerken Hayrat Vakfı'na bağlı "hafızlık medresesi" binasının da çöktüğü, en az 18 çocuğun öldüğü belirtiliyor.

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Kahramanmaraş merkezde, Hayrat Vakfı’na ait "hafızlık medresesi" olarak kullanılan bina 7,7 şiddetindeki ilk depremde yıkıldı. Hayrat Vakfı tarafından da teyit edilen bilgiye göre, en az 20 çocuk enkaz altında. Ankara merkezli Hayrat Vakfı'nın verdiği bilgiye göre ise en az 18 çocuk hayatını kaybetti.

Vakıf, sağlıklı iletişim kurulamadığı için tam rakamları bilmediklerini aktardı. Kimi çocukların yatılı olduğunu kimi çocukların ise gündüz eğitimi için geldiğini belirten Vakıf çalışanları, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Hafızlık medresesinin adresini ısrarla vermekten kaçınan İstanbul'daki bir yetkili de kaç çocuğun hayatını kaybettiğini bilmediklerini, hafızlık merkezinin adresini vermenin etik olmadığını söyledi. Hayrat Vakfı, Nur Cemaati'nin Yazıcılar Grubu'na mensup bir vakıf.