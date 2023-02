Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde 9 bin 57 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Deprem bölgesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplam vefat sayısını 9 bin 57, Hatay'daki vefat sayısını 3 bin 356 olarak açıkladı.

"Gereken her adımı atarak kimseyi mağdur etmeyecek afet yönetimi yürüteceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu dönem birlik dönemidir. Hala basit siyasi çıkar uğruna çirkefçe hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazmedemiyorum. Makamın sorumluluğu olmasa ben farklı konuşurum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hatay bu felaketten etkilenen en fazla yıkıma ve can kaybına uğrayan şehirlerimizin başında geliyor. Şimdi de Hatay'da şahit olduğumuz tablo oralardan farklı değil. 10 şehrimizin tamamındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Önce valiliklerimiz ardından bakanlıklarımız harekete geçerek vatandaşlarımızın yardımına koştular. İşimiz kolay değildi. 13.5 milyon insanımızın yaşadığı bu depremin yol açtığı yıkımın yaygınlığına hava şartlarının zorluğu eklendi. Devletin tüm imkanları seferber edilerek afet bölgesine yönlendirdik. Sayıları 60 bini bulan akredite kişi her konuda canla başla çalışıyor. 71 vilayetin tamamından yardım konvoyları çıkartıldı. On binlerce insan destek için yollara düştü. Eksikler var. Şartlar ortada. Böylesi büyük felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Deprem alanını afet bölgesi ilan ettik. Olağanüstü hal kararı alarak süreci hızlandırdık.

Makamın sorumluluğu olmasa ben farklı konuşurum

Gereken her adımı atarak kimseyi mağdur etmeyecek afet yönetimi yürüteceğiz. Bu dönem birlik dönemidir. Hala basit siyasi çıkar uğruna çirkefçe hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazmedemiyorum. Makamın sorumluluğu olmasa ben farklı konuşurum.

Ara dönemde depremzedelere 10'ar bin lira vermeyi açıkladım. Bu bir son değil, 1 yıl içerisinde de tüm felaketzedelerimizin konutlarını 10 vilayetimizde TOKİ yönetiminde tüm firmaları devreye sokmak suretiyle enkaz kaldırmayı hızlandıracağız, konut yapımını hızlandıracağız.

Biz bu konuları kendimizi ispatlamış hükümetiz. Hatay'ımızda Kahramanmaraş'ımızda da bunu yapacağız. İnşallah bunları halledeceğiz. Rabbim kimseyi böyle imtihanla sınamasın. Bir gerçeği söylemem gerekiyor. 60'ı aşkın ülkeden destekler geliyor. Daha sonra ismen açıklayacağım. Azerbaycan başta olmak üzere İsrail destek vermiş durumda. Katar Kuveyt destek vermiş durumda. Madden nakdi ayni yardımlarını gönderiyorlar. AFAD'a konuyla ilgili kuruluşlar aynı nakdi destek veriyorlar. Tüm destek veren vatandaşlarıma da teşekkür ediyorum.

Vefat sayısı 9 bin 57

Toplam Vefat sayısı 9 bin 57, Hatay'daki vefat 3356. Yaralı sayısı 52 bin 979. Yıkılan bina 6444. 21 bin 200 personel görev yapıyor. Bazı haysiyetsiz kişiler kampanya yaparak Hatay'da asker göremedik gibi yalan.

Askerimiz polisimiz şereflidir. Bu şerefsizlerin ağzına meze yaptırmayız. Sağlık çalışanlarında 9 bin 179 personel çalışıyor. 7 valimiz 12 kaymakamımız görevli. 170 ekip 5 bini aşkın arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum.