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İki zincir marketten deprem bölgesinde ücretsiz ürün

İki zincir marketten deprem bölgesinde ücretsiz ürün

Şok ve BİM marketleri, deprem bölgesinde çok sayıdaki mağazalarında gıda ve temizlik ürünlerini gereksinim duyan yurttaşlara ücretsiz dağıttığını duyurdu.

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Tüm ülkeyi yasa boğan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından bölgedeki zincir marketlerden destek geldi.

Bim'den ücretsiz dağıtım

Deprem bölgesine TIR'larla acil ihtiyaç malzemeleri gönderdiklerine ilişkin açıklama yapan BİM, bölgede 100’ün üzerinde mağazasında depremzedelere temel ihtiyaç ürünlerini güvenlik güçlerinin gözetiminde ücretsiz dağıtıldığını duyurdu.

BİM'den yapılan açıklamada, "BİM resmi kurumlarla işbirliği içinde 20 bin adedin üzerinde battaniye, tek kişilik ve çift kişilik yorganlar, çocuklar için binlerce yorgan, battaniye, atkı, bere, eldiven, sweatshirt, polar, kışlık oduncu gömlek, ayakkabı, yetişkinler için üst ve alt polarlar, kazaklar ve ısıtıcılardan oluşan 100 bine yakın ihtiyaç malzemesini TIR’larla bölgeye gönderdi. Ayrıca afet bölgesindeki depolarından AFAD aracılığıyla temel ihtiyaç maddeleri sevkiyatına da devam ediliyor" denildi.

Açıklamada, çok sayıda BİM çalışanın yaşamını yitirdiği ve 60’ın üzerinde çalışanın da hâlâ enkaz altında kurtarılmayı beklediği belirtildi.

Şok marketler ücretsiz dağıtım yapıyor

Şok Marketler de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm afet bölgelerinde çok sayıda mağazada gıda ve temizlik ürünlerini ihtiyacı olan yurttaşlara ücretsiz dağıttığını duyurdu.

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