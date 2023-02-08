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Kızını enkaz başında bekleyen baba kalp krizi sonucu vefat etti

Kızını enkaz başında bekleyen baba kalp krizi sonucu vefat etti

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da enkaz altında kalan kızının kurtarılmasını bekleyen baba Adem Dalaslan, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, 6 ay önce Hatay Sosyal Güvenlik Kurumunda sosyal güvenlik uzmanı olarak göreve başlayan Büşra Dalaslan’ın (25) kaldığı bina deprem nedeniyle çöktü. O sırada evde bulunan annesi ve kardeşi enkazdan çıkmayı kendi imkanlarıyla başarırken, Büşra Dalaslan enkazdan çıkamadı.

Kızının enkazda kaldığını duyan Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde imam hatip olarak görev yapan baba Adem Dalaslan (52), Hatay'a gitti. Enkaz alanında kızının kurtarılmasını beklerken kalp krizi geçiren baba Dalaslan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazesi Hatay'dan Yozgat'a getirilen baba Dalaslan için Şefaatli Merkez Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Dalaslan cenazesi, Yozgat'ın Topaç Köyü Mezarlığı'na defnedildi.
Büşra Dalaslan'ın ise halen enkaz altında bulunduğu öğrenildi.

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