Madenciler, Cumhurbaşkanlığına ait özel uçakla deprem bölgesine taşınıyor

Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerdeki arama kurtarma çalışmalarına destek verecek 65 madenciyi, deprem bölgesine taşımak için havalandı.

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Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde, büyük yıkım yaşandı.

Depremden etkilenen illerde AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki binlerce personel başta olmak üzere gönüllüler de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Ülkenin çeşitli yerlerindeki madenciler de enkaz altında kalanları kurtarmak için deprem bölgelerine gidiyor.

Madenciler Adana'ya gitti

Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak "TUR", başkentte bir araya gelen 65 madenciyi Esenboğa Havalimanından Adana'ya taşıdı.

"TUR" ile Adana Havalimanına gelen madenciler, malzemelerini aldıktan sonra deprem bölgelerine gitmek ve arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

"Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız"

Zonguldak'tan gelen madencilerden Oytun Akkaya, bu kez bir canı kurtarmak için mücadele edeceklerini belirterek, "Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız." dedi.

Madenci Hasan Nalbant ise daha fazla can kaybının olmasını istemediklerini, enkazdan sağlıklı kişi çıkarmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Zonguldak'taki maden kazalarında arkadaşlarını kurtarmak için yapılan çalışmalarda daha önce görev aldığını dile getiren Nalbant, "Böyle büyük bir depremde çalışma yapmadık. TTK ekibimizin buna yönelik ekipmanları var. Allah herkesin yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.

"Bir an önce gidelim istiyoruz, Cumhurbaşkanımız da kendi uçağını bize tahsis etti"

Orçun Baydar da dünden bu yana görev beklediklerini ve deprem bölgesine gidecekleri yönde haber geldikten sonra hemen harekete geçtiklerini anlattı.

Baydar, "Gideceğimiz yerin hiçbir önemi yok. Bir can bir candır bizim için. Bir an önce gidelim istiyoruz. Cumhurbaşkanımız da kendi uçağını bize tahsis etti. Kendisine de teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Uçaktaki sağlık ekibinden Bahaddin Uçar, hasta transferleri için görev yaptıklarını belirterek, depremzedeleri Ankara Bilkent Şehir Hastanesine teslim ettikten sonra hastanenin koşullarında onların tedavilerini yerine getireceklerini ifade etti.

Sağlık çalışanı Mesut Avcı da "İçimizde farklı bir heyecan var. Oradaki bir insana faydamız dokunacağı için heyecan ve gurur içindeyiz. Allah oradaki vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. Buradaki madencilerimize, arama kurtarma ekiplerimize de güç kuvvet versin." diye konuştu.

Bu arada madencileri Adana'ya ulaştıran uçak, dönüşte deprem bölgesindeki yaralıları Ankara'ya getirecek.