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İsveç, bu kez Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermedi

İsveç, bu kez Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermedi

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin ardından bir provokasyona daha kalkışılmak istendi, Stockholm'de bir kez daha Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına yönelik eylem için yapılan başvuruya izin verilmedi.

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İsveç'in başkenti Stockholm'de polise, Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına yönelik provokatif eylem için başvuru yapıldı. Stockholm polisi, söz konusu çirkin eyleme, "ulusal güvenliğe yönelik ciddi tehditlere neden olabileceği" nedeniyle izin vermedi.

"Tehdit tablosu değişti"

Stockholm Polis Sözcüsü Ola Österling yaptığı açıklamada, İsveç iç güvenlik teşkilatı SAPO ile provokatif eylem konusunda iletişime geçildiğini belirterek, Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı son eylemlerin ardından İsveç'e yönelik tehdit tablosunun değiştiğini aktardı.

Büyükelçilik ve cami önünde Kur'an yakmıştı

Danimarka'daki Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Partisi'nin lideri aşırı sağcı Rasmus Paludan, İsveç polisinden aldığı iznin ardından 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürün yer aldığı poster açmıştı. Paludan'ın çirkin eylemine tüm dünya tepki göstermiş, birçok ülkede protestolar düzenlenmişti.

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