BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,20
ALTIN 1.136,30
HABER /  SPOR

Kayserispor’dan Beşiktaş'a transfer tepkisi! "7 gün yas ilan edildi, gündeminiz Onur mu?"

Kayserispor’dan Beşiktaş'a transfer tepkisi! "7 gün yas ilan edildi, gündeminiz Onur mu?"

Kayserisporlu futbolcu Onur Bulut takımla olan sözleşmesini tek taraflı feshederek, Beşiktaş ile anlaştı. Transfere tepki gösteren Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, “Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı bu yakışıksız paylaşımı kınıyorum. Gerçekten gündeminiz Onur mu?” dedi.

Abone ol

Kayserispor'da forma giyen ve geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile anlaşacağı belirtilen Onur Bulut, Beşiktaş ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Beşiktaş Kulübü transferi sosyal medya hesabından açıklarken, Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç duruma tepki gösterdi.

Samet Koç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Ülkenin 7 gün yas ilan ettiği bir ortamda Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı bu yakışıksız paylaşımı kınıyorum. Gerçekten gündeminiz Onur mu? Tüm konsantrasyonumuzu deprem yardımına ayırdığımız bugün, biz kulüp olarak 'depremzedelere daha fazla nasıl yardım edebiliriz?' diye uğraştayız. Kayseri’de fırınları kapatıp tırlar kiralayan kulübümüz ekmek peşindedir. Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı bu davranışa acımızın hafiflediği, milletimizin yasının bittiği günlerde açıklama yapacağız.”

ÖNCEKİ HABERLER
İsveç, bu kez Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermedi
İsveç, bu kez Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermedi
Hatay'da deprem enkazında kalan uzman çavuş şehit oldu!
Hatay'da deprem enkazında kalan uzman çavuş şehit oldu!
Deprem sonrası "Gebersinler" demişti! Cezası belli oldu, kendini böyle savundu!
Deprem sonrası "Gebersinler" demişti! Cezası belli oldu, kendini böyle savundu!
Kızını enkaz başında bekleyen baba kalp krizi sonucu vefat etti
Kızını enkaz başında bekleyen baba kalp krizi sonucu vefat etti
Fuat Oktay: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
Fuat Oktay: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
Deprem bölgesindeki yağmacılar yakalandı
Deprem bölgesindeki yağmacılar yakalandı
Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan görüntü! O ilimizde deniz 25 metre çekildi
Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan görüntü! O ilimizde deniz 25 metre çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde 9 bin 57 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde 9 bin 57 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı
İki zincir marketten deprem bölgesinde ücretsiz ürün
İki zincir marketten deprem bölgesinde ücretsiz ürün
Kahramanmaraş'ta hafızlık medresesi çöktü! En az 18 çocuğun hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta hafızlık medresesi çöktü! En az 18 çocuğun hayatını kaybetti
Borsa İstanbul'dan yeni karar: 5 iş günü kapatıldı, tüm işlemler iptal edildi
Borsa İstanbul'dan yeni karar: 5 iş günü kapatıldı, tüm işlemler iptal edildi
Depremden sonra tren rayları tel gibi büküldü
Depremden sonra tren rayları tel gibi büküldü