BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,20
ALTIN 1.136,30
HABER /  GÜNCEL

Enkaz altından 40 saat sonra kurtarıldı, mutluluğu gözlerinden okundu! İşte umut olan o gülümseme

Enkaz altından 40 saat sonra kurtarıldı, mutluluğu gözlerinden okundu! İşte umut olan o gülümseme

HATAY’da 40 saat enkaz altında kaldıktan sonra ulaşılan 66 yaşındaki kadın, ekipleri görünce molozların arasında gülümsedi. Ekipler tarafından enkaz altından çıkarılan ve mutluluğu yüzünden okunan kadın hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Türkiye’yi büyük üzüntüye boğan deprem bölgesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde görevlendirilen İzmit Belediyesi arama kurtarma ekipleri ile AFAD, enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Çalışmalar sırasında ‘Sesimi duyan var mı?’ çağrısına cevap veren 66 yaşındaki kadına 40 saatte ulaşıldı. Enkaz altında yaşam koridorunda görüntülenen Şennur teyze, ekipleri görünce gülümseyerek gelecek yardımı bekledi.

Ekiplerin yardımıyla çıkarılan kadının mutluluğu gözlerinden okundu. Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın hastaneye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Madenciler, Cumhurbaşkanlığına ait özel uçakla deprem bölgesine taşınıyor
Madenciler, Cumhurbaşkanlığına ait özel uçakla deprem bölgesine taşınıyor
Erzurum'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Erzurum'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Kayserispor’dan Beşiktaş'a transfer tepkisi! "7 gün yas ilan edildi, gündeminiz Onur mu?"
Kayserispor’dan Beşiktaş'a transfer tepkisi! "7 gün yas ilan edildi, gündeminiz Onur mu?"
İsveç, bu kez Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermedi
İsveç, bu kez Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermedi
Hatay'da deprem enkazında kalan uzman çavuş şehit oldu!
Hatay'da deprem enkazında kalan uzman çavuş şehit oldu!
Deprem sonrası "Gebersinler" demişti! Cezası belli oldu, kendini böyle savundu!
Deprem sonrası "Gebersinler" demişti! Cezası belli oldu, kendini böyle savundu!
Kızını enkaz başında bekleyen baba kalp krizi sonucu vefat etti
Kızını enkaz başında bekleyen baba kalp krizi sonucu vefat etti
Fuat Oktay: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
Fuat Oktay: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
Deprem bölgesindeki yağmacılar yakalandı
Deprem bölgesindeki yağmacılar yakalandı
Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan görüntü! O ilimizde deniz 25 metre çekildi
Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan görüntü! O ilimizde deniz 25 metre çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde 9 bin 57 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde 9 bin 57 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı
İki zincir marketten deprem bölgesinde ücretsiz ürün
İki zincir marketten deprem bölgesinde ücretsiz ürün