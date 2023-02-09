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Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Nicolo Zaniolo'nun maliyeti açıklandı

Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Nicolo Zaniolo'nun maliyeti açıklandı

Galatasaray, dev transferde mutlu sona ulaştı. Cimbom, resmi sitesinden Zaniolo'yu renklerine kattığını duyurdu. Galatasaray, 23 yaşındaki Nicolo Zaniolo ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte yıldız futbolcunun maliyeti ve Roma'ya ödenecek bonservis bedeli...

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Sarı-kırmızılı kulüp, İtalyan ekibi Roma'dan transfer ettiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kulübü, trasferi Türkiye Futbol Federasyonuna bildirerek Zaniolo'nun lisansını da çıkardı.

Transfer şartları
Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon avro kesin transfer bedeli ödeneceği, futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.

Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin avro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.

Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

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