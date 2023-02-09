BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,24
ALTIN 1.139,07
HABER /  GÜNCEL

Prof. Dr. Naci Görür deprem riski yüksek illeri tek tek saydı endişe ettiğimiz bir saha

Prof. Dr. Naci Görür deprem riski yüksek illeri tek tek saydı endişe ettiğimiz bir saha

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, deprem riski olan illeri açıkladı.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde binlerce can kaybına yol açan deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak 3 gün önce uyarı yaptığı ortaya çıkan Prof. Dr. Naci Görür gündem oldu. 

Pınar Işık Ardor'un sunumuyla ekrana gelen tv100 deprem özel yayınına konuk olan Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür fay hatlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Görür "Maraş civarında olan bu depremler ve fayların stresi göz önüne alındığında Adana havzası ve İskenderun yöresi dikkatle ele alınmasını öneririm. Bunun dışında Marmara Denizi’nin güneyi, Çanakkale, Bursa, Çanakkale’nin dikkatli olması gerektiğini uyarıyoruz. Keza İzmir yarımadası ve çevresi… Akdeniz kıyılarımızda Antalya, Muğla bölgesindeki kıyı kesimleri dikkatli olmalı. Kuzey Anadolu Fayı üzerinde Erzincan, Bingöl, Karlıova arasında büyük bir deprem bölge bekliyoruz. Endişe ettiğimiz bir saha. Jeolojik verilere göre Hakkari’de sıkıntı olabilir. Bizim dile getirdiğimiz büyük depremler 6 ve üstü diye düşünülebilir." dedi.

İlgili Haberler
Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde 4. gün! Can kaybı çok arttı mucizeler ve acı haberler peş peşe geliyor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için kurulan çadırkenti ziyaret etti
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için kurulan çadırkenti ziyaret etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde 4. gün! Can kaybı çok arttı mucizeler ve acı haberler peş peşe geliyor
Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde 4. gün! Can kaybı çok arttı mucizeler ve acı haberler peş peşe geliyor
Hatay'da yaşlı adam ayaklarına doladı 72 saat hayata tutundu
Hatay'da yaşlı adam ayaklarına doladı 72 saat hayata tutundu
250 adet duvar kırıcı iş makinesi deprem bölgesine gönderildi
250 adet duvar kırıcı iş makinesi deprem bölgesine gönderildi
İspanyol arama kurtarma ekibi askeri uçakla deprem bölgesine gönderildi
İspanyol arama kurtarma ekibi askeri uçakla deprem bölgesine gönderildi
Hatay'da cezaevinde firar girişimi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Hatay'da cezaevinde firar girişimi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
AFAD son durumu açıkladı: Türkiye'yi yasa boğan depremlerde can kaybı sayımız 12 bin 391!
AFAD son durumu açıkladı: Türkiye'yi yasa boğan depremlerde can kaybı sayımız 12 bin 391!
Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Nicolo Zaniolo'nun maliyeti açıklandı
Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Nicolo Zaniolo'nun maliyeti açıklandı
TFF açıkladı: Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi süresi uzatıldı
TFF açıkladı: Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi süresi uzatıldı
Yıkıcı depremde sönen sokak lambalarına yeniden elektrik verilmeye başlandı
Yıkıcı depremde sönen sokak lambalarına yeniden elektrik verilmeye başlandı
Yatırım ve emeklilik fonları işlemleri durduruldu
Yatırım ve emeklilik fonları işlemleri durduruldu
RTÜK Başkanı Şahin'den Fatih Altaylı'ya sert tepki
RTÜK Başkanı Şahin'den Fatih Altaylı'ya sert tepki
Kahramanmaraş'taki depremzede 16 bebek, Ankara'ya getirilerek koruma altına alındı
Kahramanmaraş'taki depremzede 16 bebek, Ankara'ya getirilerek koruma altına alındı