Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için kurulan çadırkenti ziyaret etti
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Deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD tarafından kurulan çadırkenti ziyaret ederek depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan incelemelerde bulunmak üzere deprem bölgesine geldi.
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Erdoğan’ı taşıyan uçak Kahramanmaraş’a indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Kahramanmaraş Stadyumu içinde kurulan çadırkenti ziyaret etti.
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Yetkililerden bilgi alan Erdoğan, çadırkenti gezerek depremzedelerle görüştü.
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Erdoğan'ın depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ilettiği anlarda bu görüntüler kayda geçti.
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