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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için kurulan çadırkenti ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için kurulan çadırkenti ziyaret etti

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD tarafından kurulan çadırkenti ziyaret ederek depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için kurulan çadırkenti ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan incelemelerde bulunmak üzere deprem bölgesine geldi. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için kurulan çadırkenti ziyaret etti

Erdoğan’ı taşıyan uçak Kahramanmaraş’a indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Kahramanmaraş Stadyumu içinde kurulan çadırkenti ziyaret etti. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için kurulan çadırkenti ziyaret etti

Yetkililerden bilgi alan Erdoğan, çadırkenti gezerek depremzedelerle görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için kurulan çadırkenti ziyaret etti

Erdoğan'ın depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ilettiği anlarda bu görüntüler kayda geçti.

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