2 çocuğuyla enkaz altında kaldı yaşadıklarını anlattı: Üfleyerek çocuklarıma nefes aldırdım
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik depremin etkilediği Gaziantep'te evleri yıkılan ve 12 saat 2 çocuğu ile enkaz altından çıkarılan Kader Ercan, deprem sırasında yaşadığı korku dolu anları anlattı. Deprem esnasında evlerinin beşik gibi sallandığını belirten Ercan'ın, "Kızımı kucağıma alıp kaçarken, ev üzerimize yıkıldı. Yıkımda enkazın altında kızım kolumun altında, oğlum ise ayağının dibindeydi. Üfleyerek çocuklarıma nefes aldırdım.” ifadeleri yürekleri sızlattı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik depremin etkilediği Gaziantep'te evleri yıkılan ve 12 saat sonra 6 yaşındaki Resul Yakup ve 2 yaşındaki kızı Aybike ile yaralı olarak enkaz altından çıkan Kader Ercan, deprem sırasında yaşadıkları felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Ercan, evlerinin beşik gibi sallandığını belirterek "Kızımı kucağıma alıp kaçarken, ev üzerimize yıkıldı. Yıkımda enkazın altında kızım kolumun altında, oğlum ise ayağının dibindeydi. Üfleyerek çocuklarıma nefes aldırdım. Çok bağırdım ama sesimi duymadılar. Bir süre sonra ayağımızın altından bir ışık açıldı. O açılmasaydı biz nefes alamazdık. ” dedi.
İlk deprem sırasında Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yıkılan evlerinin enkazında kalan anne Kader Ercan ile oğlu Resul Yakup ve kızı Aybike Ercan, saatlerce yardım bekledi. Olay sırasında çalıştığı benzin istasyonunda bulunan Abdullah Ercan, ailesinin enkaz altında kaldığını öğrenince evlerine koştu.
Abdulkadir Ercan, beraberinde eşinin eniştesi ve yakınlarıyla birlikte enkazda kalan ailesini kurtarmak için kendi imkanlarıyla çalışma başlattı.
12 saat sonra eşi ve çocukları çıkarıldı
Abdullah Ercan, 12 saat süren çalışma sonucu eşi ve 2 çocuğunu enkazdan yaralı olarak çıkardı. Kader Ercan ile 2 çocuğuna ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Buradaki tedavisinin ardından ağabeyi Murat Özel aracılığıyla Bursa’nın İnegöl ilçesine getirilen Kader Ercan ile 2 çocuğu İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.