2 çocuğuyla enkaz altında kaldı yaşadıklarını anlattı: Üfleyerek çocuklarıma nefes aldırdım

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik depremin etkilediği Gaziantep'te evleri yıkılan ve 12 saat sonra 6 yaşındaki Resul Yakup ve 2 yaşındaki kızı Aybike ile yaralı olarak enkaz altından çıkan Kader Ercan, deprem sırasında yaşadıkları felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Ercan, evlerinin beşik gibi sallandığını belirterek "Kızımı kucağıma alıp kaçarken, ev üzerimize yıkıldı. Yıkımda enkazın altında kızım kolumun altında, oğlum ise ayağının dibindeydi. Üfleyerek çocuklarıma nefes aldırdım. Çok bağırdım ama sesimi duymadılar. Bir süre sonra ayağımızın altından bir ışık açıldı. O açılmasaydı biz nefes alamazdık. ” dedi.