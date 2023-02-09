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5 kişilik aileden 4'ü 60 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
5 kişilik aileden 4'ü 60 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

ADIYAMAN'da deprem sonrası enkaz altında kalan 5 kişilik aileden 4'ü 60 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

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Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli depremin ardından 10 ilde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Saatler geçmesine rağmen umut dolu bekleyişler sürerken 2666 Akdoğu Kent Konutlarında enkaz altında kalan 5 kişilik aileden Sait (40), Fatma (35), Rugaye (9) ve Zeynep Bağış (14) isimli vatandaşlar ekipler tarafından 60 saat sonra sağ olarak kurtarılırken, 12 yaşındaki Zehra'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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