Yaptığı 3 bina kağıt gibi yıkılan müteahhitin pişkin sözleri: Bana binayı soramazsınız

Türkiye'yi yasa boğan büyük deprem felaketinin ardından yıkılan yapılar ile ilgili araştırmalar da sürüyor. Hatay’da yerle bir olan 3 yıllık Güçlü Bahçe City’nin müteahhidi, Servet Altaş “Bana binayı soramazsınız” dedi. Ser-Al İnşaat’ın bölgede birçok projesi bulunuyor.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle büyük yıkım yaşanan bölgede, yeni binaların yıkılması gündem oldu Kamuoyunda bu binaların yapımındaki tüm sorumlularla birlikte özellikle müteahhitler merak edilirken Hatay'da yıkım yaşanan 3 sitenin müteahhidine ulaşıldı.

Benim binam mı mesele

Sözcü'nün haberine göre en çok yıkımın yaşandığı illerden olan Hatay'da 2019'da tamamlanarak açılışı yapılan ve yerle bir olan Güçlü Bahçe City, müteahhidi merak edilen binalardan biri olarak gündem oldu. Açılışında Guinness rekoru için başvuru yaptıkları dev makası kullanmalarıyla da sosyal medyada konuşulan sitenin inşaatının Ser-Al İnşaat tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

Firmanın sahibi olan Servet Altaş'a ulaştık. Altaş'a yeni yapılan binanın yerle bir olmasının nedenini sormaya çalışırken Altaş, tepkili bir şekilde yanıt vererek, “Burada atom bombaları etkisinde deprem oldu, her yer yıkıldı, benim binam mı mesele. Bana binayı soramazsınız” dedi.

Gazeteci sorumluluğuyla soru sormanın görevimiz olduğunu belirtirken görüşmeyi sonlandıran Altaş'ı tekrar aradığımızda ise telefonuna ulaşılamadı. Hatay'da birçok inşaat projesinde adı geçen Altaş'ın sosyal medya hesaplarına da erişilemiyor. Ser-Al İnşaat'ın kentte yaptığı Venüs Gold ve Mars sitesinde de yıkımlar yaşandığı öne sürülürken enkaz altında kalanların sayısına ilişkin ise net bir bilgiye ulaşılamadı. Aynı firmaya ait başka binaların da yıkıldığı iddia ediliyor.

Dev makasla açmışlar



Güçlü Bahçe sitesinin açılışında, o dönem ajanslara yansıyan habere göre, Ser-Al İnşaat firmasının sahibi Servet Altaş, “Güçlü Bahçe City projesini memleketimize istihdam kazandırmak için yapıyı bu aşamaya getirdik. Guinness Rekorlar Kitabı'na kazandırmak için kendi ölçümlerimizle yaptığımız 320 santimetre olan altın makasımızı yaptık. Başvurumuzu da yaptık. Bu rekoru da şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz. Projemizi de şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz” açıklaması yapmıştı.